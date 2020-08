Giffoni Film Festival: Manfredi, grande realtà culturale

SALERNO, 25 AGO - "Il Giffoni Film Festival è una grande realtà culturale non della Campania ma del Paese e ha una dimensione internazionale. Sono molto contento di essere qui proprio per testimoniare l'impegno personale, del ministero, del Governo a questa iniziativa". Lo ha detto il ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, oggi ospite alla 50esima edizione del Giffoni Film Festival. "Sono particolarmente contento che quest'anno in un momento particolare per il Paese, l'iniziativa si faccia in presenza perché testimonia un principio fondamentale che noi stiamo affermando in questo periodo, che noi dobbiamo convivere in questa fase con il virus. Che noi dobbiamo essere in grado di garantire sicurezza, come si fa in questi luoghi, però, non rinunciando a una normalità di azione, di lavoro, di speranza". Manfredi ha sottolineato la necessità di "guardare al futuro, questo è un festival dei giovani e non c'è luogo migliore per parlare di futuro. I giovani questo futuro lo costruiranno con noi ma soprattutto lo vivranno". (ANSA).