Musica: a Forlì il festival internazionale del videoclip

FORLI, 25 AGO - Dal 27 al 29 agosto l'aeroporto di Forlì, trasformato in un enorme drive-in allestito per l'occasione, ospiterà la quarta edizione di IMAGinACTION, festival internazionale del videoclip. Sul palco saliranno artisti della scena musicale italiana che si racconteranno attraverso i video che hanno segnato la loro carriera: J-Ax, Edoardo Bennato, Mario Biondi, Gigi D'Alessio, Pierdavide Carone, Leo Gassmann, Marco Masini, Fabrizio Moro, Andrea Morricone, Franco Simone, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, mentre Luis Fonsi, Sparks e Travis saranno gli artisti stranieri in collegamento dall'estero. Verranno inoltre premiati Checco Zalone (Special Award "Videoclip e Sociale" per i videoclip "Immigrato" e "L'immunità di gregge"), J-AX (Miglior Videoclip Italiano 2020 per "Una voglia assurda"), Andrea Morricone (Special Award "Cinema e Videoclip" per "Tema d'amore" tratto da Nuovo Cinema Paradiso) e Luis Fonsi, in collegamento da Miami, per il videoclip più visto della storia, "Despacito". Per la rassegna "I capolavori immaginati" saranno presentati in anteprima i video inediti e ufficiali di "Futura" di Lucio Dalla (27 agosto) e "Via con me" di Paolo Conte (28). Inoltre nella serata del 28 agosto verranno proiettate in esclusiva le immagini ritrovate del backstage dell'opera capolavoro di Andrea Bocelli, "Con te partirò", e verrà letto uno scritto dell'artista dedicato al Festival. Evento speciale, nella serata finale, la proiezione di 'Jolly Blu', film cult degli 883 mai pubblicato e ora restaurato. Parte del ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto in beneficenza al fondo Covid-19 Sosteniamo la Musica di Music Innovation Hub, sostenuto da Spotify e promosso da Fimi, a supporto dei professionisti dell'industria musicale. (ANSA).