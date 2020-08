Rapper Birdman vende villa a Miami Beach per 9 mln di euro

Lorenzo Rotella ROMA, 25 AGO - Il rapper americano Birdman ha venduto la sua tenuta a Palm Island in Florida per oltre 9 milioni di euro. La residenza, con sette camere da letto, 12 bagni, due piscine, un campo da pallavolo e una banchina abbastanza grande da ospitare uno yacht di quasi 10 metri, si trova su un'isola artificiale che fa parte di Miami Beach. La trattativa è stata portata avanti dalla società immobiliare Engel & Völkers. Birdman, che secondo Forbes nel 2017 aveva un patrimonio di 110 milioni di dollari, non è il primo nome di alto profilo a possedere questa proprietà. Il rapper aveva acquistato la tenuta da Russell Weiner, creatore della bevanda energetica "Rockstar". Nel corso della sua storia, Palm Island ha sempre attratto personaggi famosi. Al Capone, il famigerato gangster, trascorse qui i suoi ultimi giorni, prima di morire nel 1947. Tra gli altri residenti famosi ci sono Gabrielle Anwar, Ana Gabriel, Rajat Gupta, Nick Nolte, Scott Storch e Barbara Walters. (ANSA).