Diana Krall annuncia nuovo album, This Dream of you

ROMA, 24 AGO - Diana Krall pubblicherà il suo nuovo album, This Dream Of You, il 25 settembre su etichetta Verve Records. Il primo singolo, "How Deep Is The Ocean," è una reinvenzione del classico di Irving Berlin. This Dream Of You, ultimato a maggio, è stato mixato da Al Schmitt, che ha lavorato a stretto contatto con Diana Krall per ottenere la giusta atmosfera intimistica e un'efficace presenza della voce nel bilanciamento finale. Le registrazioni provengono da sedute di incisione del 2016 e 2017, quando Diana Krall lavorava con il suo amico e partner creativo di lunga data, Tommy LiPuma, scomparso nel 2017 a 80 anni. L'album vede l'artista in quartetto con colleghi con i quali ha collaborato per anni John Clayton, Jeff Hamilton e Anthony Wilson in "Almost Like Being In Love" e "That's All", così come in trio con Christian McBride e Russell Malone in "Autumn in New York" e "There's No You." I duetti includono una first-take di "I Wished On The Moon" con Krall e John Clayton e due registrazioni - "More Than You Know" e "Don't Smoke In Bed" - in cui allo sgabello del pianoforte è Alan Broadbent, anche autore dell'orchestrazione per "But Beautiful" nonché dell'arrangiamento per archi in "Autumn In New York." Diana Krall è l'unica cantante dell'area jazz ad avere visto nove suoi album debuttare in testa alla classifica Billboard Jazz Albums. Ad oggi, i suoi album hanno guadagnato cinque Grammy Awards, dieci Juno Awards e hanno conquistato nove dischi d'oro, tre di platino e sette multi-platinum. (ANSA).