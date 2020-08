"Cenere", videoclip in zona rossa di Visso

VISSO, 24 AGO - Alle 3:36 di oggi, nell'ora in cui nel 2016 il terremoto colpì il Centro Italia, è uscito su Youtube e Fb il videoclip 'Cenere' realizzato dalla rock band marchigiana Confini di tela nella zona rossa di Visso, con il patrocinio dei Comuni di Visso e di Jesi. L'obiettivo è "accendere i riflettori sulla difficile ripartenza dell'entroterra, alle prese con macerie e assenza di prospettive". Il testo parla dell'importanza dei sogni "banali e normali" quando si è perso tutto: strutturata come una sequenza sismica, la canzone scuote con un riff di chitarra. "Non potrà essere una canzone a innescare la ripresa - spiegano Marco Fersini (voce e chitarra), Matteo Tarabelli (chitarra e cori), Sergio Fabrizi (basso e cori) e Alessandro Violini (batteria) - ma abbiamo portato quanta più arte possibile nella zona rossa, perché crediamo che la bellezza possa salvare il mondo". Nel video, regia di Jimmie Santoni, la ballerina Elisa Carletti danza davanti a facciate lacerate; disegni di Alessia Priori e Valeria Rossi. È il primo brano dell'album "Ogni tuo ieri". (ANSA).