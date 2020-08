"I Love Beirut", il concerto di Mika per aiutare il Libano

ROMA, 24 AGO - Un concerto per Beirut. E' quello che sta organizzando il cantante britannico-libanese (nato a Beirut) Mika. Il 19 settembre trasmetterà in live streaming I love Beirut, un live in quattro fusi orari per supportare le persone colpite dall'esplosione a Beirut. Mika si esibirà da un luogo speciale, con una serie di sorprese da parte degli amici, e tutti i proventi dalla vendita dei biglietti e dalle donazioni andranno ad aiutare gli enti di beneficenza che aiutano le persone colpite a Beirut. "I Love Beirut" collabora con GoFundMe, per effettuare donazioni aggiuntive a favore di Croce Rossa Libano e Save the Children Libano. Biglietti disponibili su Ticketmaster dal 24 agosto. Sarà una performance intima quella del cantante libanese Mika: dopo la pubblicazione della sua "Lettera d'amore a Beirut" scritta all'indomani dell'esplosione, Mika ha voluto fare di più creando "I Love Beirut", per raccogliere fondi. "Dopo tutti gli anni di guerra civile, crisi finanziaria e sconvolgimenti politici, la notizia dell'esplosione a Beirut è stata tragica - spiega Mika -. Il mio cuore si è spezzato pensando alle famiglie che hanno perso le loro case, i loro mezzi di sussistenza e i loro cari in questa catastrofe. Voglio fare qualcosa per aiutare in ogni modo possibile. Questo è il motivo per cui ho organizzato un concerto in live streaming per aiutare il Libano. Beirut ne ha passate tante e la resilienza e la forza del popolo libanese sono innegabili. Non ho dubbi che la città si riprenderà ancora una volta. Beirut è il luogo della mia nascita, è parte di me e sarà sempre nel mio cuore. 'Io ❤️ Beirut'". (ANSA).