Miley Cyrus è tornata, dal 28 agosto in radio Midnight Sky

ROMA, 24 AGO - Miley Cyrus è tornata. Da venerdì 28 agosto sarà in radio il nuovo singolo della popstar "Midnight Sky" (Sony Music/RCA Records), già disponibile in digitale. Il brano, dal sound anni '80, traccia una nuova direzione musicale per l'eclettica artista che, ancora una volta, ha saputo reinventarsi. Ad accompagnare "Midnight Sky", brano legato all'ultimo anno della sua vita, anche il videoclip ufficiale diretto interamente da Miley Cyrus. Sia per il video che per le sonorità, l'artista si è ispirata a grandi icone femminili della musica come Stevie Nicks, Joan Jett e Debbie Harry, suoi modelli di riferimento. (ANSA).