Bocelli: è momento di fare spazio nel cuore a nostra Pallina

ROMA, 24 AGO - "Cari amici, a seguito delle ultime segnalazioni di avvistamento in mare, è il momento di accettare, è il momento di fare spazio nel cuore per il nostro cagnolino, in modo che lì, d'ora in poi, continui a vivere e a giocare". La famiglia Bocelli, che nei giorni scorsi aveva chiesto l'aiuto di tutti per cercare il piccolo levrierino disperso in Sardegna nel tratto di mare che va da Liscia Ruja in comune di Arzachena fino a Baia Caddinas in comune di Golfo Aranci, annuncia così sui social la fine delle ricerche. "È il momento soprattutto - dicono i Bocelli - di ringraziare, per l'affetto e per il supporto che ci avete donato. In molti si sono mobilitati, per cercare la piccola Pallina, dalla Capitaneria di Porto alla Polizia, dalle associazioni locali a protezione degli animali ai bagnini delle spiagge... Tantissimi amici ma anche persone sconosciute che, dimostrando affetto e comprensione e sensibilità, hanno voluto rendersi disponibili e ci hanno supportato nelle ricerche, sia di persona, sia sui tutti i social condividendo il nostro appello". "Un grazie speciale a Elisabetta, Valeria, a Renzo e all'equipaggio della nostra barca, con cui incessantemente, nelle ultime quarantotto ore, abbiamo battuto le coste, laddove il mare si è portato via la nostra piccola compagna di viaggio" sottolineano. Sulla piccola Katarina (chiamata Pallina) la famiglia Bocelli dice: "E' vissuta libera, ci è stata accanto con la sua grazia e con la sua apparente fragilità, regalandoci tanto affetto e la sua calda, silenziosa, intelligente presenza. Non avevamo messo in conto però di perderla così presto... Ancora grazie a tutti voi, e grazie al nostro piccolo grande levriero, che della sua vita ha fatto (come ogni cane, d'altronde) espressione e modello d'incondizionato amore". (ANSA).