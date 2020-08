Andrea Bocelli perde il cane in vacanza, appello sui social

LAJATICO (PISA), 22 AGO - Appello sui social del tenore Andrea Bocelli e della moglie Veronica Berti per la perdita del loro cane, durante le vacanze in Sardegna. Si tratta di un piccolo levriero italiano color beige, di nome Pallina. L'esemplare si è perso nel tratto da Liscia Ruja, nel comune di Arzachena, fino a Baia Caddinas, nei pressi di Golfo Aranci. "Siamo addolorati e preoccupati per questa piccola creatura indifesa e per il suo destino - scrive nell'appello social, Andrea Bocelli - speriamo di ricevere da voi una notizia positiva che ci aprirebbe il cuore. Ve ne saremmo riconoscenti". Il tenore e la moglie offrono una ricompensa a chi li aiuti a ritrovare il loro cane. (ANSA).