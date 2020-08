Bif, al via summer edition all'aperto

BARI, 21 AGO - Al via domani L'undicesima edizione del Bif&st, Bari international film festival, in una inedita "summer edition" quasi interamente all'aperto, nel rispetto rigoroso delle norme anti-Covid. Fino a domenica 30 agosto, sul palco dell'arena allestita in piazza della Libertà saliranno ospiti come Roberto Benigni, Nicola Maccanico e Lina Sastri ai quali saranno consegnati i premi 'Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence'. Nella corte del Castello Svevo saranno inoltre proiettate le pellicole della sezione ItaliaFilmFest e al Teatro Piccinni quelle del Panorama internazionale. "Questa edizione del Festival è una sfida, un grande esperimento - ha detto il direttore Felice Laudadio presentando la rassegna -. Abbiamo dovuto ridurre il programma per l'emergenza sanitaria ma confermiamo la qualità dei film che presentiamo". Nella serata inaugurale del Festival, in piazza della Libertà, sarà conferito a Luan Amelio Ujkaj il premio Giuseppe Rotunno al Miglior direttore della fotografia, per il film Hammamet. Seguirano i videomessaggi del compositore premio Oscar Nicola Piovani, premio Ennio Morricone per le musiche dei film Hammamet e Il traditore, e di Pierfrancesco Favino, premio Vittorio Gassman come Miglior attore negli stessi due film. (ANSA).