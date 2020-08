Il 'Cinema Ritrovato' celebra i 100 anni di Tonino Guerra

BOLOGNA, 21 AGO - Il Festival Il Cinema Ritrovato di Bologna, la kermesse internazionale dedicata ai film restaurati e rari da ogni parte del mondo, celebra i 100 anni di Tonino Guerra, lo scrittore, sceneggiatore e poeta romagnolo, con il restauro del solo film che porta anche il suo credito di 'regia', 'Tempo di viaggio', co-diretto con un mostro sacro del cinema mondiale come Andrej Tarkovskij. Il restauro è curato da Teche Rai, Istituto Luce-Cinecittà e Cineteca di Bologna, tre grandi istituzioni dell'audiovisivo italiano, che per la prima volta si uniscono in un progetto così prestigioso. 'Tempo di viaggio', del 1983, è un film documentario che racconta la preparazione del film italiano di Tarkovskij, 'Nostalghia', la sua prima opera di esule dalla Russia sovietica, e la ricerca dei luoghi dove ambientarlo. La prima mondiale del restauro si terrà a Bologna Mercoledì 26 agosto, al Cinema Lumière alle 14.30, con uno speciale incontro cui prenderanno parte Andrej A. Tarkovskij, figlio del regista e presidente dell'Istituto Internazionale Tarkovskij, e Andrea Guerra, figlio di Tonino e noto compositore, anche per il cinema e la televisione. (ANSA).