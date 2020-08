Quarta stagione di "The Crown" debuttera' 15 novembre

NEW YORK, 20 AGO - La prossima stagione di "The Crown" uscira' questo autunno su Netflix. Lo ha annunciato oggi il colosso dell'entertainment in streaming. La quarta stagione della serie sulla famiglia reale britannica creata da Peter Morgan debuttera' il 15 novembre. "Gli anni Settanta stanno per finire e la Regina Elisabetta (Olivia Colman) e la sua famiglia sono impegnati a salvaguardare la linea di successione assicurando che il principe Carlo (Josh O'Connor), che a 30 anni non e' ancora sposato, trovi una moglie adeguata", si legge in un comunicato diffuso da Netflix. La prossima stagione affronta il clima politico creato in Gran Bretagna dalle "politiche controverse introdotte dalla prima premier donna del Regno Unito, Margaret Thatcher" e le tensioni tra lei e la Regina che "peggiorano ulteriormente quando la Thatcher (Gillian Anderson nella fiction tv) guida il paese nella Guerra delle Falkland provocando un conflitto all'interno del Commonwealth". Netflix ha diffuso anche il primo trailer della nuova stagione che si apre con le parole di Elisabetta in alta uniforme: "Non si puo' permettere di far fallire qualcosa cosi' importante come la monarchia". Poi pero' i riflettori si puntano su un nuovo personaggio, mai introdoto finora nell'universo di "The Crown": e' Lady Diana Spencer, interpretata da Emma Corrin. La terza stagione aveva coperto la relazione e successiva rottura tra Carlo e Camilla Shand, l'attuale duchessa di Cornovaglia. La quarta stagione si concentrera' sul corteggiamento del principe di Diana. Carlo e Diana si incontrarono nel 1977 quando lui frequentava la sorella maggiore di lei. Si sposarono quattro anni dopo. Il matrimonio sara' un punto focale della trama: il trailer si conclude con una immagine della diciannovenne Diana da sola a Buckingham Palace, lo strascico dell'abito nuziale disegnato da Elizabeth Emanuel dietro di lei. Nei giorni scorsi Netflix ha rivelato che sara'l'attrice australiana Elizabeth Debicki, a interpretare la parte di Diana nelle ultime due stagioni, la quinta e la sesta di "The Crown". (ANSA).