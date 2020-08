Algeria, sorellanza contro l'integralismo

ROMA, 19 AGO - NON CONOSCI PAPICHA, esordio alla regia di Mounia Meddour, è un film militante dal cuore femminista e anti-integralista. Distribuito da Teodora dal 27 agosto, già a Cannes nel 2019 e designato all'Oscar dall'Algeria nel 2020, quest'opera prima ha già ricevuto un doppio César per regista e interprete principale, la giovanissima Lyna Khoudri (nel cast anche del film di Wes Anderson The French Dispatch). Il film, che in Francia ha incassato oltre due milioni di euro, ci porta indietro agli anni Novanta in un'Algeria colpita da un'ondata di fondamentalismo religioso più che violento. Ma la dinamica Nedjma (soprannominata Papicha e interpretata dalla bravissima Khoudri) che studia francese all'università e sogna di diventare stilista, non è certo una che si arrende. Anzi, nonostante tragici fatti abbiano colpito direttamente la sua famiglia, la ragazza non ci sta a piegare la testa all'oltranzismo del regime e così decide di organizzare con le compagne di corso all'università una sfilata dei suoi abiti che diventerà il simbolo di una forte e drammatica battaglia per la libertà. "Ho studiato in Algeria in un campus molto simile a quello del film e nella stessa epoca - dice la regista che ha vissuto in prima persona quegli anni difficili - . A metà del cosiddetto "decennio nero" la mia famiglia ha deciso di lasciare il paese, anche perché mio padre, anche lui regista, aveva ricevuto diverse minacce come molti altri intellettuali. Il campus è un microcosmo che ruota attorno a Nedjma e alla sua storia di resistenza, ed è lei che ci accompagna in questo viaggio irto di insidie che svela le diverse facce della società algerina, ma che parla anche di sorellanza, di amicizia e di amore". (ANSA).