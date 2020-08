Giffoni Film Festival: gli auguri di Angela Merkel

SALERNO, 19 AGO - Dopo gli auguri del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, in occasione dell'apertura delle celebrazioni del cinquantennale di Giffoni, arriva la testimonianza di una massima autorità di governo straniera in occasione dell'avvio delle attività della cinquantesima edizione di Giffoni Film Festival. Si tratta del cancelliere tedesco Angela Merkel. "Il Festival di Giffoni - ha scritto in un messaggi indirizzato al fondatore e direttore Claudio Gubitosi - è conosciuto ben oltre i confini d'Italia come uno dei principali festival cinematografici per giovani, dando la possibilità ai ragazzi di partecipare a vari eventi culturali e stimolando il loro interesse per i film ed i mestieri del cinema. Permettetemi di esprimervi i miei migliori saluti e i miei migliori auguri per il successo dell'evento di quest'anno". Gubitosi ha spiegato: "Per i cinquant'anni di Giffoni sarei stato onorato di avere qui con noi la cancelliera tedesca Angela Merkel. Viviamo un momento complesso che non rende agevoli gli spostamenti. Merkel è un'amica di Giffoni. Le parole che ha inteso indirizzarci mi riempiono di gioia, mi hanno commosso. E' il segnale di un'attenzione che ci inorgoglisce". (ANSA).