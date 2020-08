Iniziate in Alto Adige le riprese di Non mi uccidere

ROMA, 19 AGO - Sono iniziate le riprese in Alto Adige di Non mi uccidere il nuovo film di Andrea De Sica che ha per protagonisti i giovani Mirta e Robin, interpretati da Alice Pagani, reduce dal successo di Baby, e Rocco Fasano, uno dei protagonisti della serie di successo Skam Italia. Completano il cast Silvia Calderoni, Fabrizio Ferracane, Sergio Albelli, con Giacomo Ferrara e la partecipazione di Anita Caprioli. Andrea De Sica torna sul set - dopo il felice esordio de I figli della notte e la serie di successo Baby, giunta alla terza stagione - con un teen drama, un'intensa storia d'amore dalle tinte horror, scritto da Gianni Romoli, il collettivo Grams e lo stesso Andrea De Sica e liberamente ispirato all'omonimo romanzo di Chiara Palazzolo. Il film è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia e Vivo film (Marta Donzelli e Gregorio Paonessa), con il supporto di Idm Südtirol - Alto Adige e Mibact - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo. La fotografia è di Francesco Di Giacomo, la scenografia di Daniele Frabetti, i costumi di Chiara Ferrantini, il montaggio di Pietro Morana, il casting di Gabriella Giannattasio. Le musiche originali sono composte da Andrea Farri e Andrea De Sica. Il film sarà distribuito in sala da Warner Bros. Pictures nel 2021. (ANSA).