Con Revelation e Squonk, "The lamb" dei Genesis 45 anni dopo

ROMA, 19 AGO - Milioni di fans nel mondo lo ricordano come l'album del clamoroso divorzio. Chi lo vide dal vivo ha ancora negli occhi le immagini pionieristiche e visionarie. The lamb lies down on Broadway, lo storico concept album dei Genesis torna a "suonare" dal vivo 45 anni dopo nel concerto-show della super band formata dai Revelation e dagli Squonk (i due gruppi che per primi si sono specializzati in Italia nell'eseguire brani esclusivamente della band britannica) con Max Gazzé, alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, il 24 agosto. "Non un semplice concerto - racconta all'ANSA Giorgio Rosa, che dello show è voce narrante e produttore insieme a Daniela Deiana - Ma una versione con una tecnologia all'avanguardia, come forse avrebbe voluto Peter Gabriel al tempo". Pubblicato nel 1974, The lamb lies down on Broadway è basato su un racconto scritto da Gabriel, che firma anche i testi delle canzoni (tranne Light Lies Down on Broadway di Mike Rutherford e Tony Banks). Dopo averlo portato in tour nel 1975, i Genesis e Gabriel separarono per sempre le loro strade. Protagonista è Rael (anagramma di Real e alter ego dichiarato di Gabriel), giovane portoricano che scende nelle viscere di Manhattan alla ricerca di un fratello che sa essere in pericolo. Oggi quell'album diventa "The lamb lies down on Broadway 2.0", show iper tecnologico con "mega schermo conico di 14 metri per 6, 3D e ipervelocità della fibra ottica" e Giorgio Rosa nei panni di John, il fratello cercato da Rael, a spiegare i passaggi più ermetici. Con la produzione di Easy Consulting e GioKat, lo show debutta "in tutta sicurezza con la platea della cavea ridotta da tremila posti a 974", per partire in tournée a ottobre. Ospite speciale, Luca Velletri (già scelto da Phil Collins per la versione italiana di Tarzan 2). E con alcuni spezzoni del dvd animato di Mimmo Vitale: La storia di Mr. Real. (ANSA).