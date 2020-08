Week end a teatro, con E. Dante e Ferrari a Spoleto

ROMA, 19 AGO - Emma Dante con "I messaggeri" dalle tragedie di Euripide e Sofocle e Isabella Ferrari, sulle note di Silavia Colasanti, per i tre Miti al femminile di "Arianna, Fedra, Didone", al 63/o Festival dei due mondi di Spoleto (PG); Giuseppe Pambieri e Carlo Greco diretti da Moni Ovadia a chiudere il Festival di Borgio Verezzi (SV) con "Nota stonata" di Didier Caron e Isabella Ragonese e Teho Teardo per "Crisotemi" di Ghiannis Ritsos al Teatro greco di Siracusa. E ancora e Chiara Francini con "L'amore segreto di Ofelia" di Steven Berkoff a La Versiliana di Pietrasanta (LU); Marco Bocci a tu per tu con Ayrton Senna ne "Lo zingaro - Non esiste curva dove non si possa sorpassare", a Cattolica (RN); e Francesco Montanari con "Menecmi" di Plauto e Giuseppe Zeno con il "Faust", entrambi al Festival di Teatro Medievale e Rinascimentale di Anagni (FR): sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo week end. (ANSA).