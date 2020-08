Rockwell gorilla e Jolie elefante per ode a resilienza

ROMA, 18 AGO - Una favola moderna, un animal fantasy, ode alla resilienza, solidarietà, rispetto della natura e degli animali, declinata per un pubblico di tutte le età tra humour e momenti di commozione. E' L'unico e Insuperabile Ivan, riuscito mix di live action e cgi, firmato da Thea Sharrock con un cast di voci originali e interpreti in carne ed ossa pieno di stelle e Premi Oscar, come Sam Rockwell, Angelina Jolie (anche coproduttrice), Helen Mirren, Danny DeVito, Bryan Cranston e Chaka Khan, che dopo il debutto italiano al Giffoni Film Festival il 18 agosto, sarà in esclusiva su Disney+ dall'11 settembre. E' fra le produzioni Disney (insieme fra le altre a Mulan, atteso dal 4 settembre) per le quali, nei mesi di pandemia, si 'salta' l'esordio nei cinema per un'uscita diretta sulla piattaforma. Il film, che ha fra i doppiatori italiani, Paola Minaccioni, Federico Cesari e Stefano Fresi, è un adattamento dall'omonimo bestseller mondiale per bambini di Katherine Applegate (per il quale ha vinto nel 2013 la Medaglia Newbery come autore del migliore libro americano per ragazzi dell'anno), edito in Italia da Mondadori. Alla base c'è una storia vera: di Ivan, imponente gorilla silverback che dopo aver passato 27 anni come attrazione in un grande magazzino di Tacoma, Washington, grazie a una mobilitazione popolare e mediatica a inizio anni '90, aveva trovato una nuova casa. Il tono di poesia e humour del racconto di Katherine Applegate, viene colto efficacemente da Thea Sharrock, in un film dove gli animali sono stati ricreati con la motion capture ed effetti digitali. Conosciamo Ivan (Rockwell) star del piccolo zoo/circo del centro commerciale, allestito del suo proprietario, Mack (Cranston). Il gorilla condivide le giornate con gli altri animali in cattività e non fra i quali la saggia elefantessa Stella (Jolie) e il migliore amico, Bob (DeVito) cane randagio che ne ha viste tante. Il gruppo, al quale si aggiunge una nuova attrazione l'elefantina Ruby (Brooklynn Prince) troverà il coraggio, dopo un trauma, per un nuovo inizio. (ANSA).