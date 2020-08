Un drive-in da record per il Festival del videoclip

FORLÌ, 18 AGO - "Intendiamo entrare nel guinness dei primati con il drive-in più grande al mondo". Questo l'obiettivo dichiarato dal sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, durante la conferenza stampa di presentazione di IMAinACTION, il festival internazionale del videoclip che si terrà all'aeroporto di Forlì il 27-28-29 agosto. Alla manifestazione si accederà solo in auto, previsti 488 posti vettura, ma che potranno salire, rispettando le norme anti Covid-19, ad oltre 500. Il palco per gli artisti sarà di oltre 60 metri di larghezza, mentre lo schermo per i video sarà di 30 metri, L'audio è annunciato con una potenza "da stadio". Il costo dei biglietti oscillerà, a seconda delle dimensioni del mezzo, da 6,5 a 9 euro che andranno a sostegno dei tanti lavoratori dell'indotto del mondo dello spettacolo senza lavoro a causa della pandemia da coronavirus. Il servizio di catering agli spettatori sarà assicurato con personale che, dotato di monopattini elettrici, porterà cibi e bevande sino alle auto. Il cast prevede J-Ax, Edoardo Bennato (che terrà un concerto di oltre un'ora), Fabrizio Moro, Pinguini Tattici Nucleari, Noemi, Mario Biondi, Leo Gassman, Sparks, Gigi D'Alessio, Travis, Marco Masini, Renzo Rubino, Andrea Morricone, Franco Simone, e altri big che si potrebbero aggiungere all'ultimo minuto. Previsto un collegamento in diretta con Luis Fonsi, che con Despacito ha il record di tutti i tempi di videoclip più visto al mondo, con oltre 7 miliardi di visualizzazioni. Particolarmente soddisfatto dell'evento l'assessore regionale al turismo, Andrea Corsini. "La musica è uno dei tratti che caratterizzano l'offerta culturale e turistica di questa regione. Pensiamo che nei prossimi anni - ha detto - proprio la musica, assieme allo sport, possa rappresentare un elemento di grande forza per costituire una nuova fase di sviluppo turistico, attraverso anche grandi eventi come questo di Forlì". (ANSA).