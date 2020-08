Locarno in edizione 'Covid' premia l'Argentina

MILANO, 14 AGO - Ha premiato l'Argentina l'edizione 2020 del festival di Locarno, anzi di Locarno 2020 - For the Future of Films, dato che causa Covid si è trovata una nuova formulazione per la kermesse cinematografica. I Pardi 2020 da settantamila franchi svizzeri ciascuno attribuiti a "progetti interrotti dall'emergenza COVID-19" sono andati infatti, per quanto riguarda la scelta della giuria internazionale, al documentario Chocobar, della regista argentina Lucrecia Martel, un documentario politico che interroga la questione della colonizzazione e la cultura indigena a partire dall'uccisione del militante Javier Chocobar nel 2000, e per quanto riguarda la giuria della selezione svizzera a Zahorì, della regista Marí Alessandrini, film ambientato in Patagonia che racconta l'amicizia tra una tredicenne di origini ticinesi e un vecchio indiano Mapuche. Ma si pensa già al prossimo appuntamento: il 74esimo Locarno Film Festival si terrà dal 4 al 14 agosto 2021. (ANSA).