Ferragosto: concerto all'alba di Remo Anzovino nel cuore Apuane

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LUCCA), 13 AGO - "Godersi il sorgere del sole sulle Alpi Apuane è un'esperienza da provare almeno una volta nella vita. Se aggiungiamo la colonna sonora di uno dei maggiori pianisti italiani, l'appuntamento diventa imperdibile". Così viene presentato il concerto all'alba, in programma il giorno di Ferragosto alle 4:55, alla Fortezza di Mont'Alfonso a Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), di Remo Anzovino, tra i più originali compositori e pianisti italiani. L'appuntamento è nell'ambito del festival Mont'Alfonso sotto le stelle. Per chi lo desidera, al concerto è abbinata l'iniziativa 'Camminalba'' camminata con fiaccolata dal centro di Castelnuovo fino alla Fortezza di Mont'Alfonso, attraverso il sentiero Ariosto: partenza alle ore 3 da piazza Umberto, concerto, colazione, ritorno (totale 8 km, 2 in salita). (ANSA).