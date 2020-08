Apple, nuovo accordo pluriennale con Martin Scorsese

NEW YORK, 11 AGO - Apple porta a casa un nuovo accordo pluriennale di prelazione sui film di Martin Scorsese: il leggendario regista, che ha già in cantiere il suo prossimo film "Killers of the Flower Moon" con la casa di Cupertino, produrrà e dirigerà film per Apple TV+. Lo riporta il sito Deadline. La notizia arriva a una settimana dall'annuncio che Apple ha conquistato diritti di prelazione su produzioni televisive di Leonardo DiCaprio e la sua società Appian Way. "Killer of the Flower Moon" con Robert De Niro e lo stesso DiCaprio, sarà il primo esempio della nuova collaborazione con Scorsese e la sua società Sikelia Productions, creata dal regista nel 2003 e che ha distribuito da allora tutti i suoi film tra cui "The Irishman" del 2019 per Netflix. Scorsese e DiCaprio non sono i soli vip di Hollywood a firmare accordi con Apple: tra i nomi di "serie A" che si sono alleati con la società fondata da Steve Jobs, ci sono Oprah Winfrey, Alfonso Cuaron, Julia Louis-Dreyfus e Idris Elba. (ANSA).