Musica: Berliner, dal 28 agosto la nuova stagione

ROMA, 11 AGO - Un calendario ricco di appuntamenti con 116 concerti sinfonici, 27 dei quali in tournèe, e 11 opere liriche. E' quanto riserva agli appassionati della musica classica la nuova stagione dei Berliner Philharmoniker, la seconda guidata dal direttore musicale Kirill Petrenko, al via il 28 agosto. Il maestro russo naturalizzato austriaco sarà sul podio per dirigere 49 concerti, tre opere liriche e sei in forma di concerto. Nella Digital Concert Hall, lo spazio digitale che nei mesi dell' isolamento da Coronavirus ha continuato ad offrire proposte musicali, sarà possibile seguire per tutta la stagione l' attività dal vivo dell' orchestra che proporrà concerti molto attesi come la Nona Sinfonia di Mahler, l'opera Mazeppa di Tchaikovsky e parteciperà a Barcellona all'Europakonzert interamente dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart. Sempre nella Digital Concert Hall, si potrà assistere alle esibizioni dal vivo di grandi direttori d'orchestra e solisti oltre a usufruire delle registrazioni di serate concertistiche in archivio. Chi acquisterà un biglietto da 12 mesi prima del 28 agosto, avrà uno sconto del dieci per cento. La Digital Concert Hall - disponibile su tv, smartphone e e pc - offrirà oltre 40 trasmissioni dal vivo in 4K, 600 video di concerti passati, ritratti e documentari esclusivi, interviste con gli artisti e presentazioni dei concerti. La Philarmonie, la sala da concerto sede dell' orchestra nel Kulturforum di Berlino , ospiterà 87 concerti con 31 programmi, otto opere liriche in forma di concerto, un concerto ''a porte aperte''. Un concerto è in calendario nel Waldbühne, l' anfiteatro appena fuori città. Dei 27 appuntamenti previsti in tour, cinque concerti e tre opere liriche sono in programma al Festival di Pasqua di Baden Baden. Petrenko dirigerà anche due Family Concert. Dal 1 al 4 maggio il direttore e l' orchestra saranno impegnati a Barcellona per il concerto Europeo e nel tour spagnolo. Il 16 maggio saranno a Lipsia per un concerto al Mahler Festival. (ANSA).