Notte Taranta: Diodato ospite Concertone

BARI, 11 AGO - È il vincitore dell'ultimo festival di Sanremo, il tarantino Diodato, il primo 'big' ospite del Concertone de La Notte della Taranta annunciato dagli organizzatori dell'evento che sarà trasmesso il 28 agosto su Rai 2. Il Concertone si terrà il 22 agosto, come sempre nel piazzale dell'ex Convento degli Agostiniani a Melpignano (Lecce), ma questa volta sarà a 'porte chiuse' a causa delle misure anti Covid. La performance di Diodato sarà diretta dal maestro concertatore della Notte della Taranta 2020, Paolo Buonvino: il compositore siciliano dirigerà l'Orchestra Popolare della Taranta e l'Orchestra Roma Sinfonietta. "La scelta di Diodato - si evidenzia in una nota - si inquadra nel percorso condiviso tra Fondazione La Notte della Taranta e città di Taranto a sostegno della candidatura del capoluogo ionico a Capitale della Cultura 2021". Diodato ha conquistato il podio del festival di Sanremo con 'Fai Rumore', e ha vinto anche il Premio della critica Mia Martini Sanremo 2020, il Premio Sala Stampa Radio Tv e Web Sanremo 2020. Inoltre ha vinto il David di Donatello 2020 e i Nastri d'Argento 2020 per la 'Migliore canzone originale' con il brano 'Che vita Meravigliosa' scritto per il film 'La Dea Fortuna' di Ferzan Ozpetek. Il 16 maggio Diodato ha rappresentato l'Italia nello show 'Europe Shine A Light'. (ANSA).