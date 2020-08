Rocco Hunt e Ana Mena, esce 'A un paso de la luna'

ROMA, 10 AGO - Esce venerdì 14 agosto 'A un paso de la luna', la versione spagnola di 'A un passo dalla luna' (Sony Music Italy), la hit estiva di grande successo che sigla l'inedita collaborazione tra Rocco Hunt e Ana Mena. Il brano ha raggiunto i vertici di tutte le classifiche italiane - comprese le vette della Top 50 Italia di Spotify e e della Top Singoli Fimi - e ha ottenuto il disco d'oro (dato diffuso da Fimi/GfK Italia). Il singolo - prodotto da Zef e scritto da Rocco Hunt e Federica Abbate, già disponibile nella versione italiana in streaming e digitale al link https://smi.lnk.to/RHaunpassodallaluna, è accompagnato dal videoclip, disponibile al link https://bit.ly/32l8IAT. Per la regia di The Astronauts, il video è stato girato a Ibiza e mostra, con grande semplicità, la bellezza dell'isola delle Baleari, punto di incontro tra Italia e Spagna. Alla luce dell'emergenza sanitaria e delle disposizioni governativa, il Libertà Tour di Rocco Hunt, organizzato da Friends and Partners, seguirà questo calendario: 7 maggio 2021 Demodé - Modugno (recupero data del 22 maggio 2020); 13 maggio 2021 Estragon - Bologna (recupero data del 9 aprile 2020 e successivamente del 15 maggio 2020); 14 maggio 2021 Fabrique - Milano (recupero data del 17 aprile 2020 e successivamente del 14 maggio 2020); 15 maggio 2021 Atlantico Live - Roma (recupero data del 4 aprile 2020 e successivamente del 19 maggio 2020); 21 maggio 2021 Palapartenope - Napoli, sold out (recupero data del 3 aprile 2020 e successivamente del 24 maggio 2020); 22 maggio 2021 Palapartenope - Napoli (recupero data del 23 maggio 2020). I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date corrispondenti. (ANSA).