Gabry Ponte e Proyecto Fenomeno, esce Deja vu

ROMA, 09 AGO - E' in radio e nei digital store Déjà vu, il singolo nato dalla collaborazione tra Gabry Ponte e Proyecto Fenomeno insieme al cantante Deivys, pubblicato da Time Records. Il brano è nato dall'intuizione dei Proyecto Fenomeno di usare il motivo dell'evergreen "Live is Life" degli Opus, unita alla voce del giovane cantante cubano Deivys e alla produzione di Gabry Ponte: un incontro tra atmosfere dance e sapori reggaeton, cantato in spagnolo. Gabry Ponte, con oltre 15 milioni di dischi venduti e 4 milioni di followers sui social network, è uno dei più importanti producer italiani dagli anni '90, molto seguito anche all'estero. Artefice di uno dei successi più clamorosi della storia della dance, Blue (Da be dee) con gli Eiffel 65, ha recentemente superato i 100 milioni di streaming con la hit Monster in collaborazione con Lumix. "Deja vu - ha detto Gabry Ponte - è stato una sfida: in questo disco ho cercato di unire il vibe reggaeton di Proyecto Fenomeno e Deivys al sound pop-dance che mi rappresenta. Mi hanno sempre affascinato le contaminazioni, credo siano l'ingrediente principale dell'evoluzione della musica". Proyecto Fenomeno sono i deejay Karl8 e Andrea Monta, di base a Mallorca. "La scintilla - spiegano - è scattata l'estate scorsa durante un party a Mallorca, abbiamo suonato una nostra versione di Live is Life e a fine serata Deivys continuava a cantare in loop il ritornello". (ANSA).