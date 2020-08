I vincitori del premio Ennio Fantastichini

ROMA, 09 AGO - Ileana d'Ambra, per la sua interpretazione in "Favolacce" di Damiano e Fabio D'Innocenzo e Francesco Di Napoli, per il suo ruolo ne "La Paranza dei bambini" di Claudio Giovannesi, hanno vinto il premio Ennio Fantastichini. L'8 agosto, in piazza Cavour a Pantelleria, la cerimonia di consegna, condotta da Beppe Convertini, madrina d'eccezione Isabella Ferrari. Tra gli ospiti Alessandro Haber che ha ricordato, commosso, il suo migliore amico di cui si è definito 'angelo custode'. Sul palco il figlio di Ennio, Lorenzo Fantastichini, accompagnato dalla madre Nadia d'Errico. Ida Sansone ha letto alcune poesie scritte da Nadia e dedicate a Ennio. I vincitori del premio, rivolto ai giovani attori emergenti, sono stati scelti dalla giuria presieduta da Carlo Brancaleoni e Laura Delli Colli. Il riconoscimento è un'opera unica, realizzata dal Magister dell'ultima maestranza dell'antico ordine dei Mastri Scalpellini Commacini, in pantellerite, pietra lavica simbolo dell'isola di Pantelleria. "Una scultura che s'ispira all'anima di Ennio, al suo spirito libero amante della bellezza, della cultura e della musica", spiega Giacomo Formigari Bernardelli, ideatore del concept. Il premio alla carriera è stato conferito ad Antonio Quattromani, una vita da make up artist. Ospiti della serata Pietro Valsecchi, Umberto Massa, Angelo Barbagallo e l'amico pantesco di Ennio Sandro Bonomo. Collegamenti e contributi visivi di giurati assenti e alcuni membri del comitato d'onore, tra cui Francesco Pannofino, Renato De Maria, Elena Sofia Ricci, Lunetta Savino, Ida di Benedetto, Alessandro Preziosi, Massimo Ghini, Stefano Reali e Rocco Familiari. La tre giorni di spettacoli, mostre, proiezioni in omaggio a Fantastichini è stata organizzata dal Comune di Pantelleria e dalla Loups Garoux Produzioni di Marta Bifano e Francesca Pedrazza Gorlero. (ANSA).