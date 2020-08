La Camba, esce nuova versione di 'Facci caso'

ROMA, 08 AGO - A un mese esatto dalla pubblicazione del singolo "Facci caso" (etichetta Da 10 Production), già successo dell'estate 2020, La Camba propone una nuova versione di 'Facci caso - Poni a menti (Sardinian version)", in radio e in digitale da lunedì 10 agosto. Un omaggio, in lingua sarda, alla terra della sua infanzia. Nata a Roma, Federica Camba è cresciuta a Cagliari e si è trasferita a Milano. Le sue canzoni, scritte per artisti come Laura Pausini, Luca Carboni, Alessandra Amoroso, Nek, Emma, Marco Masini, Elodie, Annalisa e Gianni Morandi, hanno venduto più di 10 milioni di copie. Oggi la cantautrice decide di tornare a casa, lì dove è cresciuta, con un tributo speciale. 'Facci caso - Poni a menti (Sardinian version)" è anche un video che sarà disponibile dal 10 agosto sul canale Youtube dell'etichetta Da 10 Production: un racconto per immagini che raccoglie i filmati inediti di backstage, realizzati durante le riprese del videoclip ufficiale. Intanto La Camba è in studio a preparare il suo terzo album. (ANSA).