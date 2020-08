A Dc Fandome Pattinson 'Batman' e Gadot 'Wonder Woman

ROMA, 07 AGO - Gal Gadot e un'altra iconica Wonder Woman, Lynda Carter, il nuovo Batman Robert Pattinson, insieme, fra gli altri, a Viola Davis, Chris Pine, Idris Elba, Robin Wright, Dwayne Johnson, Nathan Fillion, Kristen Wiig, Neil Gaiman, Zack Snyder, Ziggy Marley, Darren Criss, Venus Williams, saranno fra i protagonisti in un parterre di oltre 300 tra attori, registi, artisti del set e autori, del Dc Fandome. E' il grande evento immersivo virtuale gratuito di 24 ore (l'accesso sarà su www.dcfandome.com) organizzato dalla Warner Bros che si terrà il 22 agosto, con il via alle 10 di mattina, Pacific Daylight Time, che corrispondono alle 19 in Italia. Una celebrazione a 360 gradi del multi-universo Dc Comics, dai grandi film alle serie live action, dai giochi ai fumetti. In scaletta oltre 40 ore di programmazione dedicate al passato, il presente e il futuro della Dc. Ci saranno moderatori da 15 nazioni (fra gli altri Australia, Brasile, Canada, Cina, Francia, Italia (Andrea Delogu), Giappone, USA e Gran Bretagna) e gli eventi saranno disponibili in nove lingue, italiano compreso. Sarà l'occasione per vedere scene in anteprima mondiale, dietro le quinte, e scoprire ultime notizie e annunci su serie e film: da The Batman di Matt Reeves con Pattinson 'uomo pipistrello' e Zoe Kravitz nel ruolo di Catwoman, in arrivo a ottobre 2021, al reboot della serie Superman & Lois, in arrivo negli Usa a gennaio 2021; da Wonder Woman 1984, sequel con Gal Gadot nei panni della supereroina, che debutta a ottobre, alla serie Batwoman, che avrà nella 2/a stagione una nuova protagonista, l'afroamericana Javicia Leslie, scelta dopo l'addio al ruolo di Ruby Rose. Fra gli altri titoli in primo piano: il film sull'antagonista di Shazam, Black Adam con Dwayne Johnson, in arrivo a Natale 2021; il director's cut di Zack Snyder per Justice League (2017); Shazam! di cui è in scrittura il sequel. Per il piccolo schermo, protagoniste serie live action come Black Lightning, Legends of Tomorrow, Stargirl, The Flash, Supergirl, Doom Patrol, Lucifer, Pennyworth, Titans. Ma anche serie animate come DC Super Hero Girls, Harley Quinn, Teen Titans GO!, Young Justice: Outsiders. (ANSA).