Per il Pixar Fest, Disney svela bozzetti di Buzz Toy Story

ROMA, 07 AGO - Disney lancia il Pixar fest, un festival virtuale dedicato alle famiglie per celebrare il 25° anniversario del film Disney e Pixar Toy Story. La celebrazione porta intrattenimento per bambini e famiglie tra agosto e settembre e supporta MediCinema, partner Disney di lunga data. Per aprire il festival sono stati svelati i bozzetti inediti di Buzz Lightyear di Toy Story, un concept che si chiamava come il nome di "Lunar Larry". La line-up include i film Pixar presenti su Disney+, quiz online e art and crafts per i bambini. Disney dà il via al Pixar Fest con una donazione di 1 milione di dollari al partner di beneficenza di lunga data MediCinema, per contribuire a creare nuove esperienze cinematografiche familiari all'avanguardia negli ospedali, come parte del suo impegno nel costruire momenti che Contano per quei bambini che ne hanno più bisogno. "Pixar ha rivoluzionato l'arte dell'animazione 25 anni fa con l'uscita di Toy Story e da allora ci ha regalato alcuni dei momenti più iconici e unici nella storia del cinema. Pixar Fest offrirà ai fan di tutte le età la possibilità di celebrarli attraverso una serie di attività. Speriamo che la line-up porti un po' di divertimento durante le vacanze estive e la magia del cinema nelle case di tutta Italia", ha dichiarato Tasia Filippatos, SVP Disney EMEA. Questo impegno si combina con Disney Movie Moments, un programma che consente ai giovani pazienti negli ospedali degli Stati Uniti di vedere gli ultimi film Disney, Pixar, Marvel e Star Wars mentre sono in cura e non sono in grado di andare al cinema, creando ricordi positivi per le famiglie. Da quando Woody e Buzz sono approdati nelle sale cinematografiche nel 1995 nel primo lungometraggio animato al computer, i film Pixar sono diventati i preferiti dei fan di tutto il mondo. Ad oggi, ci sono stati 23 film Pixar e 21 cortometraggi, che hanno collezionato 37 Oscar. I prodotti Pixar sono i più venduti di tutti i tempi nei Disney Store, inclusa l'action figure parlante di Buzz Lightyear. Una collezione di film e cortometraggi Pixar è disponibile su Disney+, dai classici come Alla ricerca di Nemo ai nuovi Spark Shorts come OUT e Float. (ANSA).