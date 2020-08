Mannarino, tour riprogrammato al 2021

ROMA, 07 AGO - Mannarino rimanda al prossimo aprile i live nei palazzetti previsti quest'anno e che non è stato possibile confermare per l'emergenza sanitaria. Queste le date: 8 e 9 aprile Roma, 11 aprile Napoli, 14 aprile Milano, 18 aprile Torino, 23 aprile Firenze, 27 aprile Bari, 30 aprile Catania, 8 ottobre Verona. I biglietti già acquistati restano validi per le nuove date. Per i disoccupati e gli studenti universitari muniti di tesserino, nei punti vendita TicketOne, un numero limitato di biglietti al prezzo ridotto di 10 euro più prevendita (1,50). Tra i cantautori italiani contemporanei, Mannarino è il presidente di Giuria della IX edizione di Bookciak, Azione! 2020, evento di pre-apertura delle Giornate degli Autori, in collaborazione con SNGCI. Il Premio, ideato e diretto da Gabriella Gallozzi, celebra l'intreccio tra cinema e letteratura attraverso i bookciak, corti ispirati a romanzi e graphic novel, realizzati da giovani filmmaker. La premiazione si svolgerà il 1° settembre al Lido di Venezia, durante la tradizionale serata di benvenuto alla stampa. (ANSA).