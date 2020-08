Cardi B, uscito il nuovo singolo Wap con Megan Thee Stallion

ROMA, 07 AGO - La superstar multiplatino Cardi B ha pubblicato il nuovo singolo "Wap (feat. Megan Thee Stallion)", insieme al video ufficiale diretto da Colin Tilley. Nel video, tutto al femminile, anche molte guest star a cominciare ovviamente da Megan Thee Stallion per continuare con Normani, Kylie Jenner, Rosalía, Mulatto, Rubi Rose e Sukihana. "Wap (Feat. Megan Thee Stallion)," prodotta da Ayo & Keyz, è la prima canzone che Cardi B pubblica dal singolo Press del 2019. Per celebrare questa uscita, la cantante condurrà uno speciale takeover della New Music Daily Radio di Beats1, insieme a tutte le guest star del video. Oltre alla serie incredibili di premi ottenuti, Cardi B è la prima artista ad aver avuto cinque singoli nella TOP10 della Hot R&B/Hip-Hop Songs" di Billboard e la prima rapper donna ad avere avuto due hit al #1 della HOT100. (ANSA).