Premio Ennio Fantastichini, tre giorni eventi a Pantelleria

ROMA, 07 AGO - Al via a Pantelleria la tre giorni dedicata a Ennio Fantastichini che vedrà il suo clou sabato 8 agosto, con la consegna del premio dedicato al grande attore scomparso. Saranno premiati giovanissimi del cinema italiano scelti tra i film finalisti: "Gli Anni Più Belli" di Gabriele Muccino, "La paranza dei bambini" di Claudio Giovannesi e "Favolacce" di Damiano e Fabio d'Innocenzo. Una giuria presieduta da Carlo Brancaleoni e Laura Delli Colli voterà un attore e un'attrice emergenti. Ai vincitori sarà assegnata un'opera realizzata dal Magister dell'ultima maestranza dell'antico ordine dei Mastri Scalpellini Commacini, in pantellerite, pietra lavica simbolo dell'isola. La serata, condotta da Beppe Convertini, madrina Isabella Ferrari, vedrà come ospiti d'onore Alessandro Haber e Luca Zingaretti. Interverranno il figlio di Ennio, Lorenzo Fantastichini, accompagnato dalla madre Nadia d'Errico. Ida Sansone leggerà alcune poesie. Ospiti Massimiliano e Doriana Fuksas, Pietro Valsecchi, Umberto Massa, Angelo Barbagallo e Sandro Bonomo. Previsti anche collegamenti e contributi video di giurati assenti e membri del Comitato d'onore, tra cui Francesco Pannofino, Renato De Maria, Elena Sofia Ricci, Lunetta Savino, Ida di Benedetto, Alessandro Preziosi, Fabrizio Bentivoglio, Massimo Ghini, Stefano Reali e Rocco Familiari. Il premio alla carriera andrà ad Antonio Quattromani, una vita da make up artist. "Questo premio è soprattutto una vittoria per Pantelleria - sottolinea la direttrice artistica Marta Bifano -: noi amici di Ennio l'abbiamo fortemente voluto, organizzato fra mille difficoltà e ritardi dovuti a protocolli Covid e mare forza 7. Ora che stasera iniziamo con la Piéce teatrale "Contro. Rita Atria morte per solitudine" regia di Juan Diego Puerta Lopez con Lidia Lupattelli, siamo contenti e ringrazio il sindaco Vincenzo Campo e l'assessore Francesca Marrucci per il supporto . Un'impresa eroica che dimostra come il cinema non si fermi, mai". (ANSA).