Piano Lab, 100 pianisti a Martina Franca

MARTINA FRANCA (TARANTO), 07 AGO - Il centro storico di Martina Franca e quattordici pianoforti in altrettanti luoghi, usati a rotazione da oltre cento musicisti per la maratona "Suona con noi", l'8 e 9 agosto, momento clou del festival Piano Lab ideato da Giovanni Marangi, giunto alla quarta edizione. Si comincia alle 17 e si prosegue fino a mezzanotte; è necessario prenotarsi online per le norme anti-Covid (www.pianolab.me/event). I pianisti arrivano da sedici regioni italiane, ma ci sono anche russi e giapponesi: tra gli altri, si annunciano Melissa Parmenter, Giuseppe Maiorca, Antonio Consales, Mark Baldwin Harris, Luca Ciammarughi che il 9 (ore 18) presenta anche il suo libro "Gli indispensabili", sui trenta capolavori per piano da ascoltare almeno una volta nella vita. Attesi anche i maestri della scuola pugliese, a partire dal capostipite Michele Marvulli, poi Pasquale Iannone, Pierluigi Camicia e nuove leve come Alessandro Sgobbio di Martina Franca che da anni vive stabilmente in Germania. (ANSA).