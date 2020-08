Fase 3: al via il Palio di Piazza Armerina 2.0

PIAZZA ARMERINA, 06 AGO - Il Palio dei Normanni, in programma dal 12 al 14 agosto a Piazza Armerina (Enna), quest'anno, a causa dell'emergenza Covid-19, sarà a posti limitati e con biglietti acquistabili solamente on-line ma sarà anche una edizione 2.0 diventando un videogioco che sarà diffuso tramite i maggiori social network di tutto il mondo, un mediometraggio cinematografico ed un evento teatrale. La scelta di non annullare la manifestazione è stata del Comune, che ha però deciso di renderla fruibile con una formula compatibile ai limiti imposti dalle regole per il coronavirus. (ANSA).