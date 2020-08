Google: Play Music chiuderà a ottobre

ROMA, 05 AGO - Google Play Music, il servizio di musica in abbonamento di Big G, chiuderà i battenti a ottobre, e sarà interamente rimpiazzato da YouTube Music. Lo ha reso noto Google, che già da alcuni mesi ha invitato gli utenti a passare al nuovo servizio. Chi è abbonato a Google Play Music non potrà più ascoltare canzoni in streaming a partire da ottobre, con l'eccezione di Sudafrica e Nuova Zelanda che dovranno dire addio al servizio già a settembre. La app, infatti, cesserà di funzionare. Gli utenti avranno però tempo fino a dicembre per trasferire le proprie librerie musicali su YouTube Music o servizi alternativi. A fine anno playlist, brani caricati e acquistati che non saranno stati trasferiti altrove cesseranno di essere disponibili. (ANSA).