Premi: giovanissimi del cinema finalisti al Fantastichini

ROMA, 04 AGO - Giovanissimi del cinema Italiano scelti tra i film finalisti: "Gli Anni Più Belli" di Gabriele Muccino, "La paranza dei Bambini" di Claudio Giovannesi e "Favolacce" di Damiano e Fabio d'Innocenzo sono candidati al Premio dedicato a Ennio Fantastichini. Una Giuria d'eccezione presieduta da Carlo Brancaleoni e Laura Delli Colli voterà un attore e un'attrice emergenti. Ai vincitori del Premio Ennio Fantastichini sarà assegnata un'opera unica al mondo, realizzata dal Magister dell'ultima maestranza dell'antico ordine dei Mastri Scalpellini Commacini, in pantellerite, pietra lavica simbolo dell'isola di Pantelleria. Un concept che s'ispira all'anima di Ennio, al suo spirito libero amante della Bellezza, della Cultura e della Musica. Ogni opera emetterà una propria, unica e irripetibile frequenza, studiata in fase di lavorazione. Come ogni pezzo, a ogni edizione, ciascun attore e attrice otterrà una propria frequenza, espressione unica dell'essere differentemente attore. Il Comune di Pantelleria e la Loups Garoux Produzioni di Marta Bifano e Francesca Pedrazza Gorlero hanno organizzato 3 giornate - dal 7 agosto - per ricordare il Grande attore scomparso, mostre, spettacoli, proiezioni, tasting corner di enogastronomia siciliana. Comitato organizzativo: Nadia D'Errico, Umberto Massa, Giacomo Formigari Bernardelli, BiancaMaria Calabrese. Un evento coraggioso, organizzato fra le mille difficoltà dovute ai protocolli COVID, grazie alla volontà e al ricordo affettuoso dei tanti amici di Ennio Fantastichini. (ANSA).