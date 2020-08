Pupo celebra i 40 anni della sua hit 'Su di noi'

AREZZO, 04 AGO - Data unica ad Arezzo, la sua città, per il tour che Enzo Ghinazzi in arte Pupo aveva annullato a causa del lockdown. Il 5 agosto alle 21 l'Anfiteatro romano ospiterà il concerto dell'artista aretino che, nell'occasione, presenterà anche un nuovo singolo. Lo spunto per la serata arriva dai 40 anni della canzone hit 'Su di noi', una delle canzoni più note della sua carriera, gettonatissima ai juke box negli anni '80. Durante la serata Pupo eseguirà tutti i suoi pezzi più famosi che lo hanno reso celebre nel mondo. Il nuovo pezzo, a quattro anni dal suo ultimo album, propone una melodia contemporanea e incisiva , con un testo in grado di fare immedesimare gli ascoltatori di tutte le età. "Avere vent'anni", scritta insieme a Lorenzo Vizzini e al compositore e produttore Matteo Buzzanca, è una disamina non nostalgica, ma lucida e ironica, di ciò che l'età adulta comporta e di ciò che ciascuno di noi dovrebbe imparare dai più giovani: cogliere l'attimo e non perdere di vista le piccole gioie della vita, per quanto possano sembrare futili e fugaci. Prodotto da Matteo Buzzanca e Mattia Panzarini, 'Avere vent'anni' vede inoltre nella sezione ritmica la collaborazione di Faso al basso. (ANSA).