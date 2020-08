Marisa Tomei voce narrante per l'ultima Ferrante

NEW YORK, 04 AGO - Marisa Tomei presta la voce al nuovo romanzo di Elena Ferrante, "La Vita Bugiarda degli Adulti", in uscita negli Usa il primo settembre. L'attrice premio Oscar per "Mio cugino Vincenzo" (My Cousin Vinny) è al suo debutto nel settore degli audiolibri. Tomei ha descritto le sessioni di registrazioni come "a tratti molto commoventi". Uscito a cinque anni dall'ultimo capitolo dell'"Amica Geniale", diventato nel frattempo un bestseller mondiale, "La Vita Bugiarda degli Adulti" racconta il passaggio di una ragazzina, Giovanna, dall'infanzia all'adolescenza, nella Napoli degli anni Novanta. Co-protagoniste del romanzo sono due città consanguinee che si temono e si detestano: la Napoli di sopra, che s'è attribuita una maschera fine, e quella di sotto, che si finge smodata e triviale. Giovanna oscilla tra le due, ora precipitando ora inerpicandosi, disorientata dal fatto che, su o giù, la città pare senza risposta e senza scampo. "Sono una fan dell''Amica Geniale' e degli altri romanzi napoletani", ha detto la Tomei. "E' stato un onore l'essere stata scelta come voce narrante di 'La Vita Bugiarda degli Adulti'. Le registrazioni sono state a tratti molto commoventi: sia io che la regista abbiamo pianto tornando a vivere i momenti difficili, spezzacuore e esuberanti di quando eravamo bambine, sentimenti catturati così esattamente nella narrazione della Ferrante". 'La Vita Bugiarda degli Adulti', pubblicato in Italia in novembre da e/o, uscirà negli Usa con le edizioni Europa, mentre l'audiolibro è prodotto da Random House. Ann Goldstein, come per la quadrilogia napoletana, ha curato la traduzione. (ANSA).