Sarà restaurata la pellicola del film 'I Basilischi'

POTENZA, 04 AGO - "In onore alla regista lucana Lina Wertmuller, premio Oscar alla carriera", la Pinacoteca D'Errico di Palazzo San Gervasio (Potenza) ha "avviato un progetto per la realizzazione del restauro della pellicola del film in bianco e nero 'I Basilischi', girato proprio a Palazzo San Gervasio nel 1963". In una nota, il conservatore della pinacoteca D'Errico, Mario Saluzzi, ha spiegato che "le motivazioni del restauro sono molteplici, ma una delle più importanti è che il film è tra i più rappresentativi del passaggio dal Neorealismo a un nuovo cinema italiano. La tematica del sud e del tentativo di riscatto sociale dei suoi giovani - ha aggiunto - lo rende particolarmente attuale ai giorni nostri ed è magistralmente descritta attraverso le immagini e le musiche del maestro Ennio Morricone che ne ha scritto la colonna sonora. Ancor più delle immagini, il suono prezioso di questo film ha bisogno di essere restaurato: in questo modo - ha concluso - si cercherà di recuperare tutta la profondità dei toni delle voci e l'equilibrio senza fruscii e rumori di fondo delle musiche del maestro Morricone". (ANSA).