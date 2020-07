Fellini: sindaco Chianciano, gli dedichiamo mese avvenimenti

FIRENZE, 31 LUG - "Oggi è davvero un giorno importante per Chianciano Terme e auspico che sia davvero una ripartenza. Si inaugura questa bellissima mostra ma si apre un mese dedicato interamente al maestro'. Così il sindaco di Chianciano Terme (Siena) Andrea Marchetti a margine dell'inaugurazione della mostra 'Chianciano, le Terme nella magia del cinema di Fellini' in programma nel parco dell'Acquasanta delle Terme, realizzata in collaborazione con ANSA e Toscana promozione turistica. "Fellini è stato innamorato di Chianciano ed è stato amico della nostra città fini al giorno della sua scomparsa. Quella che si è aperta è purtroppo una stagione turistica incerta ma l'auspicio - conclude Marchetti - è che da domani possa iniziare una nuova fase di rinascita". (ANSA).