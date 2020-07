Healthy Color, Burlon socio di Sfera Ebbasta e Petagna

ROMA, 31 LUG - Healthy Color, l'Healthy fast food del cantante Sfera Ebbasta e del calciatore Andrea Petagna a Milano si arricchisce della collaborazione dello stilista Marcelo Burlon, preparandosi a intraprendere un importante programma di espansione in Italia e all'estero attraverso nuove aperture, la prima attesa a Roma entro la fine dell'anno. L'imprenditore argentino diventa a tutti gli effetti socio del progetto inaugurato lo scorso ottobre dal calciatore e dal cantante acquistando il 33% delle quote. "Healthy Color è un marchio giovane ma ben posizionato. Il lavoro svolto sul brand e sul piano industriale ha attirato sin da subito un notevole interesse da parte di numerosi investitori. Andrea Petagna e Sfera hanno fortemente voluto l'ingresso di Marcelo Burlon e tutti noi ne siamo entusiasti: è un imprenditore brillante, creativo e audace: tutto ciò di cui Healthy Color ha bisogno per il suo futuro" dice Alessandro Galleni, amministratore delegato di Healthy Color e coordinatore dell'operazione. "Con l'ingresso di Marcelo - dichiara Andrea Petagna - continuiamo a lavorare in maniera ancora più ampia e condivisa sulla trasmissione di un messaggio di vita Healthy e di nutrizione corretta". "Marcelo Burlon ha una creatività innata - afferma Sfera Ebbasta - sono contento che abbia deciso di sposare il progetto di Healthy Color. In un momento delicato come questo il suo prezioso contributo darà un tocco di sana positività e di colore in più alla solida filosofia di Healthy". (ANSA).