Venezia: Virtual reality, selezionate 44 opere da 24 Paesi

VENEZIA, 31 LUG - Sono state scelte le opere in Virtual Reality della 77/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, per la sezione denominata quest'anno "Venice VR Expanded". Le opere di questa edizione della Mostra, anziché sull'isola veneziana del Lazzaretto Vecchio, saranno interamente fruibili online grazie a una piattaforma digitale innovativa che vede il sostegno di Htc Viveport, Facebook's Oculus, VRChat e VRrOOm. Venice VR Expanded presenterà 31 progetti immersivi in Concorso, nove progetti Fuori Concorso-Best of VR e quattro progetti sviluppati nel corso della quarta edizione di Biennale College Cinema-VR o di edizioni precedenti, di cui uno, l'italiano "Vajont", sostenuto dal grant Biennale. I 44 progetti complessivi provengono da 24 Paesi. La Mostra del Cinema di Venezia è stata uno dei primi festival di cinema al mondo a manifestare interesse per la Virtual Reality. La realizzazione di un VR Theater nel 2016 ha suscitato enorme interesse tra i partecipanti del Venice Production Bridge. A partire dal 2017, la Biennale ha dato il via alla prima competizione di opere in realtà virtuale tra i principali festival, tenutasi per tre edizioni, fino al 2019, al Lazzaretto Vecchio al Lido, con una Giuria internazionale. Quest'anno, l'accessibilità esclusivamente online di Venice VR Expanded rappresenta un nuovo impegno e una sfida per garantire la presenza, nell'ambito della Mostra del Cinema di Venezia, dell'esperienza di questa nuova forma d'arte. Gli spettatori accreditati della Mostra avranno accesso a tutti i titoli del programma, attraverso uno speciale accredito VR. Tutte le opere selezionate sono riservate ai maggiori di 14 anni. La piattaforma Venice VR Expanded sarà inoltre accessibile in diverse location nel mondo, grazie alla disponibilità delle istituzioni che aderiscono al programma di networking Satellite. (ANSA).