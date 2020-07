Dopo il Covid la Germania riparte con voci liriche italiane

ROMA, 30 LUG - La grande musica dal vivo, dopo le limitazioni imposte dall'emergenza Covid, riparte in Germania con voci italiane. Per la prima volta l'orchestra al gran completo della Sudwestdeutsche Philharmonie salirà sul palco appositamente allestito al centro dello Stadio di Costanza per il gala di sabato 1 agosto. Con loro, per un vero e proprio concerto della ripartenza, due delle ugole italiane più titolate, il soprano Barbara Frittoli, prossimo impegno "Così fan tutte" a Berlino, e il tenore Massimo Giordano, prossimo Sansone all'Opéra National du Rhin e Cavaradossi alla Staatsoper di Vienna. Spiega il baritono Michael Volle, organizzatore dell'evento insieme alla moglie, il soprano Gabriela Scherer: "Finalmente potremo eseguire musiche di Wagner, Verdi, Mascagni, Puccini e di tutti gli altri compositori che richiedono una grande orchestra, senza limiti alcuni. Il direttore sarà Marcus Bosch, direttore ospite principale della Philarmonie". Fra gli ospiti anche il violinista Niklas Liepe. Come in Italia anche in Germania gli artisti solisti hanno avuto i propri impegni cancellati da un momento all'altro a causa del coronavirus, ma il gala italo-tedesco, per gli organizzatori, è essere un segnale forte di ottimismo per ricominciare. Attraverso la collaborazione di Centogene e dell'iniziativa "We test" musicisti e artisti saranno sottoposti al test di positività al Covid 19 prima delle prove e prima dei giorni del concerto. (ANSA).