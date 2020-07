Nek, al via i concerti 'Solo: chitarra e voce'

ROMA, 29 LUG - Martedì 28 luglio, nell'Anfiteatro Fonte Mazzola a Peccioli (Pi), Nek è tornato a suonare dal vivo con il primo dei suoi speciali appuntamenti live di quest'estate, "Solo: chitarra e voce". Un concerto intimo, con la musica riportata all'essenza del solo suono della chitarra e la forza delle parole e del racconto, in un anfiteatro immerso nella bellezza delle colline toscane: è partito così il nuovo viaggio live di Filippo Neviani, una carrellata tra i suoi più grandi successi, dagli inizi fino ai brani più recenti e a quelli contenuti nell'ultimo album 'Il mio gioco preferito - Parte seconda'. Questi appuntamenti speciali sono anche un simbolo: piccoli messaggi di ripartenza per il settore della musica in difficoltà. Infatti i compensi dell'artista di questo concerto e dei prossimi appuntamenti live di questa estate verranno devoluti al fondo "Covid 19 - Sosteniamo la musica" di Music Innovation Hub, con il supporto di Spotify e promosso da Fimi - Federazione Industria Musicale Italiana, a fianco della filiera musicale italiana con lo scopo di supportare musicisti e professionisti del settore in questo momento di crisi globale. Queste al momento le altre date confermate: venerdì 31 luglio a Ferrara, Ferrara Summer Festival; martedì 11 agosto a Majano (Ud), Majano Festival; giovedì 20 agosto a Castiglioncello (Li), Castello Pasquini; venerdì 21 agosto a Forte dei Marmi (Lu), Villa Bertelli. (ANSA).