A settembre su A-Live concerti Heroes e Lacuna Coil

ROMA, 29 LUG - A-LIVE, la piattaforma di streaming interattivo nata per tracciare una nuova frontiera dello spettacolo dal vivo in Italia, annuncia i primi due appuntamenti: il 6 settembre l'evento Heroes, con 34 artisti per 5 ore di grande musica live dall'Arena di Verona, e l'11 settembre lo show dei Lacuna Coil dall'Alcatraz di Milano. Grazie ad A-LIVE, gli utenti che acquistano il biglietto vivranno un'esperienza in streaming aumentata, con la possibilità di interagire con l'artista sul palco, di scattare selfie direttamente dall'app mentre guardano il concerto per poi vederli nel videowall, di godere dello spettacolo insieme ai propri amici, anche se fisicamente lontani, grazie alle stanze virtuali, Room Privee, e altro ancora. È possibile scaricare l'app mobile A-LIVE al link d.tok.tv/alive. Heroes sarà il primo evento in live streaming a pagamento prodotto nel nostro Paese, con il meglio della scena musicale italiana del momento, che vedrà protagonisti sul palco dell'Arena di Verona 34 artisti per 5 ore di grande musica live a sostegno dei lavoratori della musica: Achille Lauro, Afterhours, Aiello, Anna, Brunori Sas, Coez, Coma Cose, Diodato, Elodie, Eugenio In Via Di Gioia, Fedez, Frah quintale, Francesca Michielin, Franco126, Gaia, Gazzelle, Gemitaiz&Madman, Ghali, Levante, Madame, Mahmood, Margherita Vicario, Marlene Kuntz, Marracash, Nitro, Pinguini Tattici Nucleari, Priestess, Random, Salmo, Shiva, Subsonica, Tommaso Paradiso, Willie Peyote. Nel concerto Black Anima: Live From The Apocalypse dall'Alcatraz di Milano i Lacuna Coil suoneranno per la prima volta l'intero album "Black Anima", inclusi brani mai proposti in sede live e riprese direttamente da dietro le quinte. (ANSA).