Lana Del Rey pubblicherà il 29/9 suo primo libro di poesie

ROMA, 29 LUG - La cantautrice americana Lana Del Rey pubblicherà il 29 settembre il suo primo libro di poesie, una raccolta intitolata "Violet Bent Backwards Over the Grass". Il volume, che comprenderà più di 30 poesie, è accompagnato da un audiolibro in cui l'artista interpreterà 14 delle sue composizioni musicate del suo collaboratore di lunga data Jack Antonoff, musicista vincitore di un Grammy Award e accanto a lei già nell'ultimo album "Norman Fucking Rockwell!". L'audiolibro, salito subito al 1/o posto in America e Gran Bretagna su Amazon e Apple, contiene anche la poesia "LA Who Am I to Love You?", disponibile da oggi in tutti gli store digitali. La versione fisica dell'audiolibro sarà disponibile in cd e vinile dal 2 ottobre. "Violet bent backwards over the grass è il titolo della mia raccolta di poesia, la prima di molte altre - ha raccontato Lana Del Rey -. Alcune di loro sono arrivate a me in modo complete, le ho prima dettate e poi trascritte, ad alcune invece ho dovuto lavorare duramente per ogni singola parola per arrivare alla poesia perfetta. Sono eclettiche e oneste e non provare ad essere nulla di diverso da quello che sono e per questo sono così orgogliosa, soprattutto perché lo spirito con cui sono state scritte era così autentico. Sono felice di donare una cospicua parte dei proventi della vendita alla Native American organisations perché le esperienze che ho fatto hanno estremamente ridefinito il corso della mia vita". (ANSA).