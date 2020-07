Orizzonti, da Diaz a Pietro Castellitto

ROMA, 28 LUG - Tre film italiani (anche coproduzioni), I PREDATORI di Pietro Castellitto, GUERRA E PACE di Martina Parenti, Massimo D'Anolfi e NOWHERE SPECIAL di Uberto Pasolini più LA TROISIÈME GUERRE (Francia), opera prima di Giovanni Aloi, italiano che vive e lavora oltralpe, sono fra i 19 lungometraggi in gara ad Orizzonti nella 77/a Mostra del Cinema di Venezia (2 -12 settembre). "Accanto a sei esordi, la sezione ospita il ritorno di autori che si sono affermati a Venezia con il loro primo film - spiega in conferenza stampa Alberto Barbera - ma anche registi che avevano presentato la loro precedente opera nel concorso principale". Fra questi Lav Diaz, che a quattro anni dal Leone d'oro vinto Con the woman who left, torna a Venezia a con GENUS PAN su un gruppo di emarginati nelle cui vicende "si legge in trasparenza un'aspra critica al regime filippino sotto la discussa guida del presidente Duterte". Torna Gia Coppola, nipote di Francis con MAINSTREAM (nel cast Andrew Garfield e Jason Schwartzman), in cui la regista si misura "sulla deriva incontrollata dell'influenza sui giovani dei social media" attraverso un insolito triangolo amoroso. La sezione comprende anche un concorso per i cortometraggi, fra i quali c'è il debutto da regista di Jasmine Trinca con BEING MY MOM con Alba Rohrwacher, "forse una delle sorprese di questa competizione sottolinea Barbera - che è di alto livello". (ANSA).