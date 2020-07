Lovers sarà in sala, a ottobre 35/a edizione

TORINO, 28 LUG - Il Lovers Film Festival, il più antico festival sui temi Lgbtqi che avrebbe dovuto tenersi ad aprile e che è stato rimandato a causa dell'emergenza Covid-19, si svolgerà dal 22 al 25 ottobre presso il Cinema Massimo, la multisala del Museo Nazionale del Cinema di Torino. "Il cinema racconta la vita ed entrambi devono andare avanti: abbiamo deciso che Lovers edizione 2020 sarà cinema, sarà sala, sarà pubblico presente fisicamente, luci che si spengono ed emozioni che si accendono", annuncia la neo direttrice Vladimir Luxuria. Il festival quest'anno raggiunge il traguardo dei 35 anni di vita: la squadra è al lavoro sul programma che verrà annunciato in conferenza stampa il 14 ottobre. "Puntiamo su un Festival di comunità che vuole ritornare a vedersi e a confrontarsi dal vivo - aggiunge Luxuria -. Pur con tutte le difficoltà assicuro che non mancheranno film e documentari di alta qualità e ospiti di prestigio. Una serata di inaugurazione e tre giorni di proiezioni con concorso e premiazione finale. Accomodatevi in sicurezza sulle poltrone e lasciatevi andare alla magia del grande schermo". "Siamo molto contenti che il festival possa ritornare in sala - commentano Enzo Ghigo e Domenico De Gaetano, presidente e direttore del Museo Nazionale del Cinema di Torino - perché questo è il luogo dove il cinema trova la sua massima espressione. Siamo sicuri che sarà un'edizione speciale, e non possiamo che augurare buon lavoro alla direttrice e alla sua squadra". (ANSA).