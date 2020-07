Musica: il Mei premia Pelù, Tosca, Maroccolo e Pedrini

RAVENNA, 27 LUG - Piero Pelù, Tosca, Gianni Maroccolo e Omar Pedrini sono i primi premiati nell'ambito del 'Mei 2020', il Meeting delle etichette indipendenti in programma a Faenza (Ravenna) dal 2 al 4 ottobre. Pelù riceverà il premio per i 40 anni di carriera, "per aver portato il rock alternative italiano ai vertici delle classifiche, legando sempre la sua musica a un forte impegno civile e sociale"; premio per i 40 anni di carriera anche a Gianni Maroccolo, compositore, bassista, produttore artistico e fondatore dei Litfiba e dei Csi, "per la ricerca, lo spirito innovativo e la voglia di sperimentare con il rock"; a Tosca andrà il Premio Nilla Pizzi come miglior artista in gara al 70/o Festival di Sanremo; infine Omar Pedrini riceverà la Targa per i 25 anni di '2020 Speedball', quinto album dei Timoria, "che anticipava in tempi non sospetti il tema della realtà virtuale e si è rivelato profetico per i temi ecologici trattati, oggi più attuali che mai". Tra gli artisti presenti a Faenza anche il cantautore Toz Antonio Piretti, per festeggiare la chiusura del suo tour in bici 'Not only a currency', oltre 6.000 chilometri attraverso 16 Paesi dell'Unione europea. In cartellone anche 'Buon compleanno Castellina', un omaggio al maestro Castellina per il centenario della nascita: l'Orchestra Castellina-Pasi, l'unica orchestra da ballo italiana ad aver conquistato due dischi d'oro, presenterà al pubblico i successi di ieri e di oggi. Ed ancora, il 'Pivi 2020' premierà il miglior videoclip indipendente dell'anno, mentre sono state prorogate fino al 30 agosto le iscrizioni a 'Mei Superstage', contest gratuito rivolto agli emergenti under 30 con in palio l'esibizione sul palco del Mei 2020. Quest'anno, poi, il Mei sarà protagonista anche sul web, con un format creato per poter raggiungere tutti i fan della manifestazione anche in questo periodo di distanziamento. Durante i suoi 25 anni di attività il Mei, con le edizioni ufficiali insieme alle tante edizioni speciali, ha registrato un totale di un milione di presenze, 10mila artisti e band dal vivo, 5.000 realtà musicali coinvolte in expo e convegni. (ANSA).